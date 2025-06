El 'Rambo de Requena', en un psiquiátrico penitenciario tras el ataque a mordiscos a dos guardias civiles

La Audiencia Provincial de Valencia ha retomado este lunes el juicio contra Pedro Lozano Jiménez, conocido como el 'Rambo de Requena' por la oleada de asaltos violentos que cometió en entornos rurales de la comarca de la Plana de Utiel-Requena entre enero y marzo de 2020, y por los que la Fiscalía le pide 21 años de cárcel, la suma de las penas que le corresponden a los seis delitos que se le imputan.

La vista, que se iba a celebrar inicialmente en julio de 2024, tuvo que ser aplazada después de que el acusado, quien ya cumple una condena de 27 años en la cárcel por intentar matar a dos guardias civiles en Teruel en junio de 2020, atacara a mordiscos a dos agentes de la Guardia Civil cuando este iba a ser trasladado a la Ciudad de la Justicia de València para ser juzgado por los cinco robos von violencia, armado con una escopeta de cañones recortados, y otros con fuerza en casa habitada, cometidos en el primer trimestre de 2020.

Por videoconferencia

Precisamente para evitar que este incidente se pueda repetir, el acusado ha declarado por videoconferencia desde el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent (Alicante), donde cumple la condena de 27 años por dos tentativas de asesinato, tras ser trasladado primero de la cárcel de Zuera (Zaragoza) a la de Murcia y, desde hace algo más de dos meses a la de Alicante por los continuos altercados que provocaba.

El acusado se ha acogido a su derecho a no declarar y ha rechazado responder incluso a las preguntas de su abogado. Para garantizar que el juicio se celebraba con todas las garantías, la jueza, a petición de la fiscal, ha solicitado a la médico psiquiatra la certificación de que Pedro Lozano estaba en condiciones correctas para intervenir y era consciente de las consecuencias del procedimiento debido al "evidente trastorno psiquiátrico" que padece.

Encañonó a cuatro personas

El 'Rambo de Requena' se enfrenta ahora a otra pena de 21 años prisión por los hechos delictivos que le imputan, un delito leve de usurpación, cuatro delitos de robo con violencia e intimidación, un delito de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa y un delito de tenencia de arma prohibida.

El primero se produjo entre el 21 de enero y el 24 de febrero de 2020, cuando el procesado rompió la cerradura principal y permaneció "sin consentimiento ni conocimiento de su titular" en una vivienda de una aldea de Requena. La dueña, que fue alertada por unas vecinas, acudió al inmueble e instó al morador a que se fuera, y este accedió "sin oponer resistencia ni ponerse violento", según ha declarado la mujer.

Pedro Lozando ha asistido al jucio por videoconferencia. / Fernando Bustamante

El 28 de febrero, el procesado asaltó a un hombre que se encontraba trabajando en un viñedo en un paraje de Requena, al que le pidió las llaves de su vehículo, un Citroen C-15. Al decirle que no las tenía, Lozano le apuntó con el arma y le dijo "no mientas o te mato", por lo que finalmente se las entregó. Poco después, mientras bloqueaba la circulación de la CV-460 con este vehículo, asaltó a un trabajador que circulaba por esa vía con una grúa.

"Le pedí que quitara el coche del medio de la carretera y se negó. Vi que tenía una escopeta y traté de huir", ha rememorado la víctima al tiempo que ha recordado que tras refugiarse en el vehículo, Lozano se aproximó y mientras le apuntaba al estómago le advirtió: "No quiero matarte. Llévame donde te diga". En un momento de descuido logró escapar y el encausado se llevó el vehículo, que estampó también.

"Pensé, si me dispara aquí me hace un hueco"

Fue entonces cuando asaltó a un tercer hombre, que estaba trabajando en una finca agrícola. Al percatarse que estaba tratando de abrir su coche, un Ford Courier, le recriminó la acción y el agresor le apuntó a los pies pidiéndole las llaves y procedió a llevarse el vehículo. Veinticuatro horas después, "con ánimo de beneficio patrimonial" se coló en una casa que asaltó escalando por el patio interior. Sin embargo, al ser detectado por el propietario y por la Guardia Civil, logró escapar.

El último hecho que se le imputa, en este juicio, ocurrió el 9 de marzo cuando, escondido detrás de una olivera, atacó a una nueva persona, que se encontraba recogiendo espárragos. "Me dijo que quería el coche. Le dije que lo necesitaba y que le podía llevar donde quisiera. Mientras conducía él me apuntaba con la escopeta. Tenía mucho miedo. Pensé, madre mía, si me dispara aquí me hace un hueco", ha testificado el hombre.