Investigación
Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera, en Murcia, cortándole el cuello con una lata de atún
Un recluso escuchó golpes y dos funcionarios llegaron y encontraron al interno muerto y al agresor ensangrentado
Un preso ha matado a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera, en Murcia, cortándole el cuello con una lata de atún, indican fuentes cercanas al caso.
Ocurrió en el módulo 1, considerado de respeto. Un recluso escuchó golpes procedentes del habitáculo de al lado y dos funcionarios llegaron y encontraron al interno muerto y al agresor ensangrentado, apuntan las mismas fuentes.
Se da la circunstancia de que el fallecido llevaba apenas dos días en el penal.
El agresor permanece ahora aislado y previsiblemente será trasladado de prisión.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alerta amarilla en las playas de Málaga: las medusas vuelven a la Costa del Sol
- Aurelio Rojas, cardiólogo malagueño: 'Si tu pulgar hace esto, hay mayor probabilidad de tener aneurisma
- Málaga adjudica la obra de renovación integral del paseo marítimo de Pedregalejo: así será
- Canal Sur retransmitirá en abierto el Málaga CF - Granada CF
- Una taxista de Marbella, obligada a parar en mitad de la carretera por el comportamiento de un pasajero: 'Me pica todo
- Málaga veta definitivamente la inscripción de nuevos pisos turísticos en 43 barrios
- Atraca en Málaga el 'Yas', uno de los yates más grandes del mundo valorado en 160 millones
- La RFEF deniega el traslado de La Unión Atlético murciano a Málaga