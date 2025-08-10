Justicia
Condenado en Málaga a siete años por violar a su hijastra mientras su madre estaba en la cárcel
El procesado, de 27 años, ha sido condenado por un delito de agresión sexual a menor de 16 años y además de la pena de prisión, se le prohíbe aproximarse a la víctima
Efe
La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre a siete años de prisión por violar a su hijastra de 14 años mientras su madre estaba interna en un centro penitenciario.
El acusado y la madre de la víctima tenían una relación sentimental desde 2013 y convivían en el domicilio de ella hasta que, en septiembre de 2020, la mujer tuvo que ingresar en prisión, por lo que sus dos hijos menores se quedaron a cargo de la abuela, que vivía en el mismo edificio.
El procesado, de 27 años, aprovechó esta circunstancia para violar a su hijastra "siendo plenamente consciente de la edad de la menor y de la ascendencia que ostentaba sobre la misma al ejercer sobre ella funciones de padrastro", según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.
El procesado ha sido condenado por un delito de agresión sexual a menor de 16 años y además de la pena de prisión, se le prohíbe aproximarse a la víctima, a su domicilio y lugar de trabajo a una distancia no inferior a 500 metros.
Tampoco puede comunicarse con ella por cualquier medio (telefónico, postal, correo electrónico, entre otros), durante diez años y tendrá que indemnizar a la víctima con 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Tras la pena privativa de libertad, los magistrados le imponen siete años de libertad vigilada.
