Incendios forestales
Muere un voluntario que luchaba en la extinción de un incendio en León
Segunda víctima mortal de la ola de incendios desatada en España
Redacción
Un hombre ha aparecido muerto en el kilómetro 12 de la carretera LE-125, entre las localidades leonesas de Quintana y Congosto, según lo avanzado por el medio iLeón. Al parecer, el fallecido es un voluntario que participaba en labores de extinción del fuego desatado en la zona.
La noticia ha sido confirmada por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, quien también ha anticipado la presencia de varios heridos que están siendo tratados en el Hospital de León.
Se trata de la segunda víctima mortal que se cobra la ola de incendios que se suceden en distintos puntos de la geografía española, después de la vida que se cobró esta mañana el fuego desatado en la localidad madrileña de Tres Cantos.
