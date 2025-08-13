Declarado otro incendio en Huelva: hasta 14 medios aéreos luchan contra el fuego en Aroche

Efectivos del Plan Infoca han sido activados en Huelva después de que se declarara otro incendio forestal, en esta ocasión, en el paraje La Contienda en Aroche. Pasadas las 14:00 horas, a la zona se han desplegado, por el momento, un helicóptero ligero, dos semipesados, otro pesado y un cuatro de mando. Además, hay seis aviones de carga en tierra, otros dos anfibios y un avión de coordinación, sumando en total de 14 medios aéreos para combatir las llamas desde el aire.

Por tierra, trabajan seis grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, dos agentes medioambientales, dos Brigadas de Refuerzos contra incendios (BRICA) y un grupo regional de mando, apoyados por seis vehículos autobomba y cuatro buldóceres. Trabajan también para la extinción del fuego bomberos llegados desde la localidad vecina de Moura, en Portugal, todos ellos coordinados desde el Puesto de Mando Avanzado. También se ha requerido de una Unidad Médica de Incendios Forestales.

Además de los efectivos del Plan Infoca, a las labores de extinción se ha sumado también medios portugueses, según ha informado el Ayuntamiento de Aroche a través de sus redes sociales. "Desde el equipo de gobierno mantenemos contacto permanente con Guardia Civil, Plan Infoca, Delegación, Diputación y el resto de organismos implicados, recibiendo información minuto a minuto sobre la evolución del incendio", han informado a la ciudadanía desde el consistorio.

Este nuevo incendio forestal es el segundo declarado en la provincia onubense en menos de 24 horas. El infoca aún trabaja en la extinción del fuego originado por un rayo, durante la tarde de este martes, en la aldea de Los Romeros en Jabugo. Las llamas ya están estabilizadas y las más de 200 personas evacuadas ya han vuelto a sus hogares, pero aún trabajan para su total extinción.

También, durante la tarde del martes, un incendio afectó a un eucalipto en la misma localidad de Aroche. El Ayuntamiento detallaba en redes que "gracias a la rápida actuación" del Infoca, la situación se pudo controlar en pocos minutos y el fuego quedó completamente extinguido.

Fueron justamente los medios desplazados para el de Los Romeros, en Jabugo, los que se encargaron de que la situación no se saliera de control. "Un helicóptero se trasladó rápidamente hasta nuestro municipio para sofocar las llamas", informaban desde el Ayuntamiento.