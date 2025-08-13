Un fuego descontrolado en Extremadura vira hacia Cabezabellosa, donde hay vecinos atrapados que no quisieron evacuar

Lo acaba de anunciar el consejero de Presidencia, Abel Bautista, al término de la reunión del CECOPI a las cuatro de la tarde de este miércoles: el incendio declarado ayer en Jarilla, que evolucionó hacia Villar de Plasencia y Cabezabellosa, ha vuelto a descontrolarse porque se han aliado las peores condiciones climáticas posibles, y va "incierto", "muy activo" de nuevo hacia Cabezabellosa, donde anoche los bomberos "se jugaron la vida". El problema es que allí quedaron algunos vecinos que se negaron a la evacuación (las tres poblaciones fueron desalojadas) y en estos momentos no existe una vía de seguridad para que las fuerzas de seguridad y los bomberos puedan entrar a por ellos.

Bautista, visiblemente preocupado y a la vez indignado frente a esta situación, de la que ha venido advirtiendo toda la mañana, habla de "ratonera" y de "situación crítica". Afirma que se va a intentar abrir una vía de escape y que avisarán a esos vecinos vía ES-ALERT para que salgan, pero ni siquiera esta opción está asegurada a corto plazo, no hay certeza. Los efectivos "lo van a intentar y van a hacer lo posible".

“Se han cumplido los peores pronósticos: el viento es intenso, cambiante, la temperatura muy alta y la humedad, lo que ha conllevado una reactivación importante del incendio, de vuelta hacia Cabezabellosa, que ya se había atacado suficientemente esta mañana poniendo a salvo los bienes, pero en este momento está intenso en Cabezabellosa, poniendo en peligro determinadas viviendas, pero lo que es más importante, poniendo en peligro a las personas que no han querido salir”, ha declarado Bautista.

El consejero ha desvelado que, cuando en la mañana de este miércoles ha incidido en que no se permitirá que los evacuados se queden en sus casas, lo hacía porque había vecinos de Cabezabellosa que no habían querido abandonarlas para proteger ellos mismos sus bienes, “por eso pedimos que nadie se haga el héroe”.

"Ni siquiera puede subir la Guardia Civil

“Ya no es que se quiera usar la fuerza, es que ahora mismo ni siquiera la Guardia Civil tiene condiciones de seguridad óptimas para subir y sacarlos. No hay condiciones de seguridad”, lamenta.

Esas personas, prosigue Bautista, “se han puesto en riesgo ellas mismas, han puesto en riesgo al operativo que aquí trabaja y probablemente estén poniendo en riesgo a aquellos familiares que, siendo ya conscientes de la situación, están pidiendo que hagamos lo posible para sacarlos, y cuando eso sucede pues se pueden cometer imprudencias que hagan que haya todavía más gente que se ponga en peligro”, ha dicho Bautista visiblemente preocupado.

El CECOPI recuerda que toma sus decisiones con argumentos profesionales. Ahora trabaja en abrir una vía de seguridad. Si lo logran, mandarán el aviso a los que siguen en el pueblo vía ES-ALERT con el camino a seguir, siempre que sea seguro, “tampoco queremos una espantada y ponerlos en peligro”.

También sean dado instrucciones a la Guardia Civil para que, llegado el caso, y siempre y tengan el 100% de seguridad, puedan subir al pueblo y obligarles a bajar.

“Ha habido una irresponsabilidad y esto no quita que también haya habido una gran mayoría que ha sido absolutamente responsable, que está permaneciendo en Plasencia y en Baños de Montemayor”, ha agradecido Bautista.

No se sabe cuántos vecinos son

Ni siquiera se conoce el número de personas atrapadas en Cabezabellosa, porque los que se han quedado no han dado datos concretos de cuántos hay en esas viviendas. Se sabe que hay vecinos en los tres municipios, pero los de Cabezabellosa están “en un peligro cierto”. Por tanto, el Puesto de Mando Avanzado no dispone de información precisa y pide la colaboración de los familiares para saber, si se abre una vía de escape, a dónde ir exactamente a por esas personas.

“La Guardia Civil va a subir subiendo va a subir siempre y cuando tenga el 100% de las condiciones de seguridad. Son servidores públicos que han hecho lo que tenían que hacer, han dado las indicaciones, han cortado las carreteras, han informado a la población, los han acompañado a por medicamentos de primera necesidad, hanido casa por casa, pero ahora lo que no podemos hacer es ponerlos en peligro porque haya habido personas que no han seguido las indicaciones”, indica el mando del CECOPI.

Situación en la región

Los incendios se encuentran este miércoles activos y no controlados tanto en la zona de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia (con tres pueblos que están evacuados desde anoche) como en Casares de las Hurdes, un fuego que preocupa especialmente al Plan Infoex, según ha comunicado el consejero de Presidencia. Extremadura continúa en nivel 2 tanto del Infoex como del Plan Especial de Protección Civil para Emergencias (Infocaex) en toda la región, con más de cien militares de la UME trabajando en la comunidad en apoyo a los forestales extremeños.

“La actividad tormentosa ha sido absolutamente extraordinaria, intensísima en carga eléctrica”, afirma el consejero, quien precisa que desde la tarde del martes hasta las diez de la mañana de este miércoles han caído 702 rayos en Extremadura (259 en Badajoz y 443 en Cáceres). "Estamos desplegados a lo largo de toda la comunidad", señala Bautista, que atribuye a esta sucesión de rayos los 18 incendios que se han venido encadenando en las últimas horas: Villar del Pedroso, Jarilla, Trujillo, Jarandilla, Aldea del Cano, San Vicente de Alcántara, Tornavacas, Robledollano, Fregenal de la Sierra, Talayuela, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Mata de Alcántara y Malpartida de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Santibáñez el Alto, Casares de las Hurdes y Cilleros.

En estos momentos casi todos se encuentran controlados y se trabaja en la extinción de uno más, en Cadalso, con buenas previsiones. Los efectivos tienen también encarrilado el de Santibáñez el Alto. En cambio, preocupa Jarilla, que efectivamente, como se preveía, ha virado y cogido fuerza debido a unas malas condiciones climatológicas por la tarde.

Sobre la zona de Jarilla (el incendio ha amenazado también con avanzar hacia el Ambroz, en especial hacia Casas del Monte), están trabajando 6 medios aéreos, 110 efectivos de la UME y 40 del INFOEX.

Preocupación especial en Las Hurdes

Pero también inquieta Casares de las Hurdes, en un sitio inaccesible para los efectivos a pie y donde los aviones no han podido entrar a primeras horas de la mañana por la situación tormentosa. “Hemos perdido una ventana de oportunidad absolutamente imprescindible, pero aquí nunca nos damos por vencidos, vamos a por la otra", arenga Bautista. Y es que Las Hurdes siempre plantea un problema mayor por su orografía, muy compleja. De momento no se barajan evacuaciones, “pero ya se sabe que es un escenario incierto”, reconoce Bautista.

Más de 700 evacuados

Fue en la tarde del martes cuando un fuego virulento en el término municipal de Jarilla, en la comarca de Trasierra, junto a la A-66, ascendió en dirección a Villar de Plasencia y Cabezabellosa, hacia terrenos del Valle del Jerte. A las 19.15 horas, se declaró de nivel 1 de peligrosidad. La simultaneidad de incendios obligó a que el Infoex elevara el nivel de operatividad 2 en toda la región y a las 21.30 horas, el gobierno extremeño declaró al situación operativa 2 del Infocaex y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

A esa hora, ya había dos pueblos evacuados: Jarilla y Villar de Plasencia. También se ordenó el confinamiento de Cabezabellosa, aunque más tarde sus habitantes también fueron también evacuados. Desde el CECOPI han advertido esta mañana que no se va a permitir que ningún vecino se quede en los pueblos evacuados, y que en ese caso se enviará a la Guardia Civil para que les obliga a marcharse. Y ello porque algunos se negaron anoche aabandonar Cabezabellosa. En cambio, una mayoría sensata de vecinos han pasado la madrugada en pabellones de Plasencia (el polideportivo, el de la Data y San Miguel), confirma el ayuntamiento de la ciudad, que habilitó anoche baños y duchas en estos lugares.

Algunas personas mayores han podido descansar también en el centro religioso La Diócesis, como es el caso de los padres de Juan Antonio García, de 53 años y natural de Villar. Él ha preferido dormir en su coche, porque no es capaz de descansar en un lugar lleno de gente, afirma en declaraciones a este diario. "Mis hijas han dormido con amigas y mi suegro es dependiente y le han trasladado a la residencia de Baños de Montemayor", explica. Según la última actualización, la Junta confirma que hay 276 personas alojadas en albergues y hasta 700 en casas de familiares y amigos.

La Guardia Civil informó esta madrugada del cierre de la CC-213, de la A-66 a Cabezabellosa por Villar de Plasencia; y la CC-214, el acceso desde la N-630 a Jarilla, que a primera hora de la mañana continúan cortadas.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista lo venía advirtiendo durante la jornada: «La situación tormentosa podría producir incendios por rayos». Fue así, por un rayo, como comenzó el incendio de Jarilla y en el que el dispositivo de emergencia ha movilizado a más de 200 efectivos de extinción, entre los que se encuentran 110 militares de la UME, cinco unidades de bomberos forestales, cinco agentes del medio natural, cinco técnicos de extinción, efectivos del Miteco, bomberos del SEPEI, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias; trabajadores sociales y psicólogos; y los alcaldes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa.

18 fuegos en total

En Trujillo también se alcanzó el nivel 1 a las 20.00 horas, si bien se desactivó a las 21.20 por la intervención de 2 unidades de bomberos forestales, 1 medio aéreo y agentes del Medio Natural. A la una de la madrugada aún permanecían activos los incendios de Villar del Pedroso, Jarilla (donde se ha ubicado el puesto de mando para seguir toda la situación), y Malpartida de Plasencia, y la Junta informaba de otros en Navalmoral de la Mata, Santibáñez el Alto, Casares de las Hurdes y Cilleros.

En total, hasta dieciocho incendios forestales se registraron en la tarde-noche-madrugada del lunes al martes, según la información facilitada por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

Sara García Lamelas

El de Villar del Pedroso, estabilizado al 100%

La cadena de fuegos comenzó realmente en la tarde del lunes, cuando se desató un fuego cuya rapidez sorprendió a los vecinos del municipio toledano de Navalmoralejo. Los 90 residentes fueron desplazados hasta la localidad vecina, Villar del Pedroso (Cáceres), situada a tan solo cinco kilómetros, donde a su vez, los 800 residentes que alberga durante el verano fueron evacuados hacia una zona de escape, junto al colegio, cuando un amplio frente de llamas alcanzó la parte Este del pueblo. En total hay más de 3.250 hectáreas arrasadas, de ellas 2.450 pertenecen a Extremadura.

Hacia las once de la noche del lunes, el mando conjunto de Castilla-La Mancha y Extremadura los confinó en sus casas, donde han pasado 32 horas hasta que este miércoles, a las siete de la mañana, han podido salir por fin a la calle, con el incendio 100% estabilizado dentro del perímetro. Los efectivos siguen enfriando los focos calientes, que han tenido algunos rebotes de madrugada por el viento.