Incendios forestales
Detenido el presunto responsable del incendio de Oímbra (Ourense) que hirió a tres brigadistas por una imprudencia
Al hombre, vecino de A Gudiña, se le atribuyen dos delitos de incendio forestal y tres de lesiones graves
Edgar Melchor | Javier Fraiz
Un vecino de A Gudiña ha sido detenido este jueves como presunto responsable del voraz incendio de Oímbra (Ourense) cuyas llamas quemaron el cuerpo de tres brigadistas. El hombre se encontraba realizando laborales de limpieza y desbroce con un tractor a pesar del riesgo extremo de incendio.
Al varón, de 46 años, se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves.
Los brigadistas tuvieron que ser trasladados a la Unidad de Quemados del Hospital de A Coruña, uno de ellos, un joven de 18 años, en estado muy grave.
Las llamas de Oímbra se propagaron horas después a Monterrei y destrozaon la aldea de A Caridade, en la que arrasaron una veintena de casas. Todavía siguen activas tras calcinar, por el momento, más de 5.000 hectáreas.
El arresto fue efectuado concretamente por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense y el Seprona.
El Juzgado de Instrucción de Verín es el encargado ahora de llevar este caso.
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Un conductor pierde el control y arrolla a un anciano en Echeverría del Palo
- Dos menores gibraltareños asaltan de madrugada el parque de atracciones Tivoli World
- Estas son las nuevas tiendas que han abierto en el Muelle Uno de Málaga
- El Campamento Benítez estará listo a mitad de 2026: así será el futuro parque metropolitano de Málaga
- La calle El Violonchelo, un año más en el limbo urbanístico de Málaga
- Así será la integración urbana del río Guadalmedina: cinco plazas-puente y soterramiento de viales
- Colectivos ciudadanos y organizaciones ecologistas se manifiestan por la tala de árboles del Hospital Civil