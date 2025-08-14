Fuegos en España
Detienen a un hombre por provocar un incendio que arrasó 4.000 hectáreas en Zamora
La Guardia Civil investiga a otro hombre por el fuego de León y detiene al posible responsable del de Ávila
T. S.
Un hombre ha sido detenido por el Seprona de la Guardia Civil de Zamora como presunto autor del incendio forestal originado en Puercas de Aliste y que se desató después por Ferreruela de Tábara Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín, Valer, Bercianos y Sesnandez de Tábara.
Además, investiga a otras dos personas más. Una por su posible relación con el incendio en Filiel-Lucillo (León) en el que se vieron afectadas dos hectáreas otra como presunto responsable de un delito de incendio forestal que arrasó 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila).
Sigue la investigación
La Guardia Civil continúa con las investigaciones abiertas para esclarecer todos los incendios forestales para recabar indicios que esclarezcan sus causas e identifiquen a sus autores.
A lo largo del año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales, lo que ha originado la instrucción de 63 diligencias penales, fruto de las cuales 22 personas fueron investigadas y 3 detenidas.
Además, durante dicho periodo se han formulado casi 90 denuncias por infracciones administrativas a la normativa de incendios forestales
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Dos menores gibraltareños asaltan de madrugada el parque de atracciones Tivoli World
- Estas son las nuevas tiendas que han abierto en el Muelle Uno de Málaga
- Un conductor pierde el control y arrolla a un anciano en Echeverría del Palo
- El Campamento Benítez estará listo a mitad de 2026: así será el futuro parque metropolitano de Málaga
- La calle El Violonchelo, un año más en el limbo urbanístico de Málaga
- Colectivos ciudadanos y organizaciones ecologistas se manifiestan por la tala de árboles del Hospital Civil
- ¿Pueden pedirte pagar entrada en las casetas de la Feria de Málaga?