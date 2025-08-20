Controlado el incendio declarado en Villanueva de la Concepción

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado el fuego declarado este miércoles en un paraje del municipio malagueño de Villanueva de la Concepción.

Así, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el fuego, que afecta al paraje El Higueral y se declaró sobre las 16,40 horas, ha quedado controlado a las 20,20 horas.

Los medios continúan en el lugar para su remate y liquidación. En concreto, trabajan sobre el terreno un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba.