Casi 12.000 euros por la información que lleve a este histórico fugitivo británico que podría ocultarse en la Costa del Sol

Reino Unido lleva algo más de 20 años persiguiendo la estela de un fantasma al que acusa de dos asesinatos. Es Kevin Thomas Parle, de 45 años si está vivo, un histórico de las listas de fugitivos más buscados por las autoridades británicas, que nunca han dejado de mirar a la Costa del Sol como un destino ideal para camuflarse entre miles de compatriotas. La Opinión ya escribía de Parle en 2011, cuando la policía inglesa buscaba a otros dos fugitivos de alto perfil que podrían estar ocultándose en la costa malagueña con su apoyo. Más recientemente, algunos medios británicos han deslizado la posible conexión entre las personas que podrían estar protegiendo al prófugo y la desaparición en 2019 en Estepona de un británico y su hijo, caso que en Reino Unido se investiga como un doble asesinato.

10.000 libras

La realidad es que durante estas dos décadas apenas se han podido acreditar los testimonios de personas que dicen haber avistado a Parle en la Costa Brava, en Canarias y puntualmente en puntos de Europa y Asia. Esta pasada semana, la organización Crimestoppers, conocida por fomentar la denuncia anónima para resolver delitos graves, ha ofrecido hasta 10.000 libras (casi 11.600 euros) por la información que lleve a la detención de un fugitivo considerado extremadamente peligroso. A Kevin, apodado Hemp (Cáñamo) por sus hábitos, le atribuyen dos asesinatos a sangre fría. El primero ocurrió en junio de 2004 y la víctima fue Liam Kelly, un adolescente de 16 años que fue ejecutado por una supuesta deuda de 200 libras. El chico recibió un tiro en el pecho y otro en un brazo con una escopeta de dos cañones al bajarse del coche de un amigo en Grafton Street, en Liverpool. El hombre que organizó el crimen, el acreedor disgustado, fue condenado a cadena perpetua tras confesar la autoría intelectual, mientras que un tercero fue sentenciado a ocho años de cárcel al reconocer que ayudó a Parle, que inicialmente fue detenido por su presunta vinculación en el crimen y puesto en libertad bajo fianza poco después.

A tiros

No se le ha vuelto a localizar desde entonces, pero también se le atribuye la ejecución, catorce meses después de la anterior, de Lucy Hargreaves durante el asalto a su domicilio de la misma ciudad. Tres hombres irrumpieron en la casa de la víctima, que tenía 22 años, la mataron a tiros mientras dormía en un sofá y prendieron fuego al inmueble. Los investigadores creen que los asaltantes buscaban a su novio, quien supuestamente iba en 1993 como pasajero en un coche robado que arrolló mortalmente a un niño de cuatro años. El hermano mayor del crío y otro hombre fueron juzgados por el asesinato de Lucy, pero fueron absueltos por falta de pruebas. Los investigadores también están convencidos de que Parle fue quien apretó el gatillo.

