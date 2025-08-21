El perímetro del incendio de Sanabria (Zamora) supera los 100 kilómetros

El perímetro del incendio forestal de Porto podría superar ya los 100 kilómetros. Así lo ha confirmado este jueves el director técnico del incendio, Manuel Moreno, quien ha asegurado que los medios de extinción desplegados en la zona han centralizado este jueves parte de sus esfuerzos en asegurar el perímetro mediante fuego técnico y “pasadas” con maquinaria pesada, aunque en aquellas zonas en las que, por la compleja orografía, no es posible utilizar estos medios, se ha tenido que recurrir al “trabajo manual”.

Del mismo modo, Moreno ha precisado que a lo largo de esta jornada ha sido necesario utilizar la táctica del fuego técnico para contener el avance de las llamas hacia la zona de San Ciprián de Sanabria, considerada uno de los “puntos calientes”, al igual que Vigo, San Martín de Castañeda, el Cañón del Tera y el de Cárdena, al oeste de Ribadelago.

En el cañón de Forcadura, la situación ha podido ser estabilizada, aunque los medios siguen muy pendientes de posibles reactivaciones en “puntos calientes” para atajarlos con rapidez.

La prioridad en estos momentos del operativo de extinción es que el incendio no se propague a la ladera sur del río Cárdena, control al que podría ayudar la previsión meteorológica para las próximas horas que, en principio, es favorable por la mayor humedad, vientos no demasiado intensos y, sobre todo, un descenso brusco de las temperaturas.

A lo largo de la jornada ha sido clave el apoyo de los medios aéreos que han podido sobrevolar y descargar agua en la zona afectada por el incendio sin dificultad salvo a primera hora de la mañana como consecuencia de la mayor concentración de humo.

Por otra parte, Moreno destacó que ya se han establecido los relevos de los operarios que trabajan en la extinción del incendio de Porto. Así, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, que se encuentran en la zona de Ribadelago y San Martín de Castañeda, serán relevados por bomberos de la Junta.

La evolución favorable del incendio ya ha permitido este jueves que los vecinos de San Justo, Rábano, Barrio de Rábano y Coso hayan podido regresar a sus pueblos y, en estos momentos, el Cecopi valora el retorno de los habitantes de Cerdillo y Murias.

En principio, el regreso de los vecinos de Ribadelago, San Martín de Castañeda y Vigo tendrá que esperar al menos hasta mañana, cuando será valorado en función de la evolución del incendio en las próximas horas.

