Sucesos
Detenido en Málaga por agredir a un policía local fuera de servicio durante el robo de un móvil
Hasta el momento se desconoce si el agente había presenciado el robo y fue agredido al tratar de impedirlo o si fue él la víctima
Una hombre ha sido detenido en Málaga en relación con una agresión a un policía local del municipio malagueño de Marbella, que se encontraba fuera de servicio, durante el robo de un móvil.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 02.50 horas de este pasado viernes en la avenida Ortega y Gasset, en las inmediaciones del Real Cortijo de Torres de la Feria de Málaga.
Al parecer, el presunto autor de los hechos agredió al agente de forma sorpresiva, lo que le hizo caer al suelo, donde continuó la agresión, hasta que llegó una patrulla de la Policía Local de Málaga, que redujo al hombre.
Por el momento se desconoce si el agente había presenciado el robo y fue agredido al tratar de impedirlo o si fue él la víctima. El presunto autor de los hechos fue detenido y trasladado a la Policía Nacional. La víctima, por su parte, fue evacuada al hospital.
- La cadena danesa de muebles JYSK abre dos nuevas tiendas en Málaga que arrancan con descuentos
- Cuando la música se apaga en la Feria del Centro: un paisaje después de la batalla
- Investigados por capturar pájaros protegidos con medios ilegales en una charca de Macharaviaya
- El obstáculo que habrá que salvar para construir 1.400 VPO: el gran oleoducto que conectó Málaga con Ciudad Real
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina
- ¿Cuándo bajarán los precios de los carricoches? El Día del Niño vuelve a la Feria con descuentos
- IU critica una Feria 'elitista, turistificada y de precios prohibitivos, que prioriza las casetas comerciales a las sociales
- Comienza The Champions Burger en Mijas