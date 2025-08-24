Sucesos
Apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos entre dos personas
Aunque todavía no han trascendido más detalles sobre la identidad de los posibles heridos o las circunstancias exactas del ataque, los agentes policiales están llevando a cabo las primeras investigaciones
Esta mañana, a las 7.45, en la Alameda de Capuchinos, delante de la cafetería Capuchinos Park y frente a la oficina de Correos, un punto habitual de encuentro para quienes frecuentan la zona, se ha producido un apuñalamiento entre dos personas. Dos ambulancias han llegado rápidamente al lugar, acompañadas por la Policía Local y Nacional, que acordonó la zona para asegurar el área y evitar el acceso de personas ajenas a la investigación. En el suelo, se podía ver una gran cantidad de sangre, lo que indicaba la gravedad de lo ocurrido.
Aunque no han trascendido más detalles sobre la identidad de los posibles heridos o las circunstancias exactas del ataque, los agentes policiales están llevando a cabo las primeras investigaciones, pero por el momento no hay información oficial sobre lo sucedido ni sobre los posibles responsables.
Poco después, un equipo de Limasam llegó al lugar para realizar las tareas de limpieza y retirar los restos de sangre que quedaban en el suelo. A pesar de la presencia de las ambulancias y los efectivos policiales, la zona no se cerró por completo, aunque sí se tomaron medidas para garantizar que los curiosos no se acercaran demasiado.
Aunque aún es pronto para conocer todos los detalles, las autoridades han iniciado las diligencias pertinentes para esclarecer el incidente. Por el momento, no se ha confirmado si el ataque tiene relación con algún conflicto previo o si fue un hecho aislado.
