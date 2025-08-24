Cinco actores heridos al volcar un vehículo en el parque temático Puy du Fou

Cinco actores resultaron heridos al volcar un coche de atrezo en el parque Puy du Fou, ubicado en Toledo, ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente tuvo lugar anoche, cuando el coche de atrezo volcó y los cinco actores que lo ocupaban cayeron al suelo, según la fuente.

Los afectados son un hombre de 32 años y cuatro mujeres, dos de 26 años, una de 27 y otra de 36, que fueron atendidos por la UVI en el lugar de los hechos y trasladados por dos ambulancias de urgencias al hospital de Toledo.

También se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local.