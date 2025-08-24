Detenido un hombre por presuntos tocamientos a una mujer en una caseta de la Feria

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de realizar presuntos tocamientos a una mujer en el interior de una caseta del Real Cortijo de Torres, en el marco de la Feria de Málaga.

Según han informado fuentes policiales, los hechos, de los que no han trascendido más detalles, ocurrieron el pasado jueves alrededor de la 1,00 de la madrugada.

Este suceso se suma al registrado el pasado domingo 10 de agosto, cuando la Policía Local de Mijas detuvo a una mujer británica de 59 años por una presunta agresión sexual a una menor de 14 años, a quien supuestamente realizó tocamientos.