Un fallecido en Málaga capital por el accidente entre dos motos y un coche

Un accidente entre dos motos y un coche se ha salda con un fallecido, un varón de 45 años, en Málaga capital.

El siniestro se ha producido en la intersección de la Avenida Manuel Agustín Heredia con la calle Córdoba a las 13.25 horas.

Al lugar han acudido efectivos de Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima a su llegada.