Pantano de Nagore
La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en un pantano de Navarra
Se trata de una persona de 51 años y nacionalidad peruana
EP
PAMPLONA
La Guardia Civil de Navarra está investigando el hallazgo este domingo por la tarde del cuerpo sin vida de una persona flotando en el agua en el pantano de Nagore. Se trata de una persona de 51 años y nacionalidad peruana.
La primera alerta ha sido recibida a través de SOS Navarra, que ha activado los servicios de emergencia, según ha informado la Guardia Civil.
Efectivos de Bomberos han recuperado el cadáver, mientras que la primera patrulla de la Guardia Civil desplazada al lugar se ha hecho cargo de las diligencias iniciales. Los agentes han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
El cadáver será trasladado al Instituto Anatómico Forense de Pamplona, donde se le practicará la autopsia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La vida después del Unicaja
- El temido dragón azul, avistado en aguas de Mijas
- El obstáculo que habrá que salvar para construir 1.400 VPO: el gran oleoducto que conectó Málaga con Ciudad Real
- Con Málaga propone ampliar a dos el 'Día del Niño' de la Feria con carricoches más baratos
- La cadena danesa de muebles JYSK abre dos nuevas tiendas en Málaga que arrancan con descuentos
- Cuando la música se apaga en la Feria del Centro: un paisaje después de la batalla
- Críos armados y un patinete para huir: así evitó la policía un crimen de impronta sueca en Fuengirola
- El gordo de Cervezas Victoria: ¿cuál es la historia de este dibujo?