Investigación
Los bomberos encuentran restos óseos mientras trabajaban en un incendio en Ourense
El vehículo junto al que se hallaron pertenecería a un vecino desaparecido hace unos meses
EP
Santiago de Compostela
Un helicóptero de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza localizó unos restos óseos junto a un vehículo mientras trabajaban en la extinción de un incendio en Vilariño de Conso (Ourense).
Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, los restos hallados en el monte del municipio ourensano estaban próximos al vehículo que coincide con el de un ourensano desaparecido hace algunos meses.
Los restos han sido trasladados para su análisis forense e identificación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La vida después del Unicaja
- Un fallecido y dos detenidos tras el apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
- Capuchinos llora la muerte de Ángel
- Con Málaga propone ampliar a dos el 'Día del Niño' de la Feria con carricoches más baratos
- El gordo de Cervezas Victoria: ¿cuál es la historia de este dibujo?
- El temido dragón azul, avistado en aguas de Mijas
- Rescatan a una persona en alta mar frente a Motril que llevaba varios días a la deriva
- Al menos diez personas intoxicadas tras consumir patatas asadas en un puesto de la Feria de Málaga