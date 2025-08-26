Libertad provisional para el conductor implicado en la muerte de un motorista en el Muelle Heredia

El conductor detenido en Málaga el pasado domingo por la Policía Local tras el accidente de tráfico en el que murió un motorista ha quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sea requerido. Fuentes judiciales han precisado que pasó a disposición judicial ayer lunes ante el Juzgado de Instrucción número 11 que estaba en funciones de guardia y cuyo titular le comunicó que se le investiga como presunto autor de un delito contra la seguridad vial con resultado de muerte. Como ya informara este diario, la investigación apunta a que el accidente mortal fue consecuencia directa de una infracción grave del Reglamento General de Circulación, en este caso un giro indebido.

El conductor, que estaba de visita en la ciudad, alegó haber hecho el giro por indicación del navegador

El accidente ocurrió sobre las 13.25 horas en la avenida de Manuel Agustín Heredia, vía por la que el investigado circulaba en dirección a La Malagueta y desde la que intentó incorporarse a la calle Córdoba directamente, y no por el carril auxiliar de giro regulado por semáforo que acababa de pasar. Pese a que en ese punto de la vía hay señales verticales y horizontales que marcan el sentido obligatorio, las pesquisas y los testigos apuntan a que hizo el giro antirreglamentario a la izquierda para incorporarse a la calle Córdoba cuando los vehículos que circulaban por la misma avenida en dirección a Huelin tenían vía libre para hacerlo e impactó con una moto cuyo ocupante no tuvo margen de reacción ante la inesperada maniobra. Tenía 45 años.

Fuentes cercanas al caso aseguran que el conductor, que estaba de visita en la ciudad, alegó haber hecho el giro por indicación del navegador, ya que al no conocer la capital circulaba con el apoyo del mismo para llegar a su destino. Dio negativo en prueba de alcohol y drogas.