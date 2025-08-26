Prisión provisional sin fianza para los dos detenidos por la muerte de Ángel en Capuchinos

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, ha acordado en la tarde del martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos varones arrestados como presuntos autores de la muerte de un joven ocurrida este pasado domingo en la capital malagueña, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Homicidio y tenencia ilícita de armas

Inicialmente, se les investiga por presuntos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas. Los dos detenidos, de 23 años, han prestado declaración en sede judicial. La causa la investigará el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga porque se encontraba de guardia de incidencias cuando ocurrieron los hechos.

Familiares lloran por el fatal destino de Ángel. / Gregorio Marrero

Todo sucedió en la mañana del pasado domingo en la Alameda de Capuchinos, junto a la cafetería Capuchinos Park y a la altura de la oficina de Correos, donde dos jóvenes apuñalaron presuntamente a un tercero, de 21 años, que falleció al llegar al Hospital Regional de Málaga.

No se pudo hacer nada por salvarle la vida

Pese a que dos ambulancias llegaron rápidamente al lugar, acompañadas por la Policía Local y Nacional, que acordonó la zona para asegurar el área y evitar el acceso de personas ajenas a la investigación, finalmente no se pudo hacer nada por salvar la vida del joven. En el suelo, en el lugar de los hechos, se podía ver una gran cantidad de sangre, lo que indicaba la gravedad de lo ocurrido.

El barrio de Capuchinos ha quedado consternado por este suceso y el lunes numerosos vecinos protagonizaron una concentración para reclamar justicia para Ángel.

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido este mismo martes al Ministerio del Interior un plan contra las armas blancas y una campaña de cacheos e identificación de jóvenes que lleven este tipo de armas, ante el aumento de las reyertas en Andalucía.