Detenido en Vélez-Málaga tras causar daños en ocho vehículos policiales con un hacha

Un hombre ha sido detenido en el municipio de Vélez-Málaga por presuntamente causar daños con un hacha en hasta ocho vehículos de la Policía Nacional. Según han confirmado fuentes policiales, fue arrestado sin ofrecer resistencia en el mismo lugar de los hechos, donde incluso solicitó a los agentes que lo hicieran porque quería ir a la cárcel.

El incidente se produjo sobre las 2.30 horas de la madrugada del pasado 17 de agosto en el exterior de la Comisaría de Vélez-Málaga, localizada en la esquina que forman las calles Alicante y Puerta del Mar, en la zona norte de Torre del Mar. Un hombre que se presentó en el lugar comenzó a golpear con un hacha, uno por uno, los vehículos con distintivos policiales que estaban aparcados en la zona de seguridad de las dependencias. Al ser un área reservada para dichos vehículos y estar estacionados juntos, le permitió ocasionar daños a muchos vehículos en muy poco tiempo. Cuando los agentes que estaban de guardia salieron, contabilizaron hasta ocho vehículos con daños, la mayoría radiopatrullas, principalmente en lunas traseras, delanteras y faros. Las fuentes han explicado que, al interceptar al presunto autor, de 33 años, este les pidió que le arrestaran porque quería ir a la cárcel, al parecer por unos problemas de índole económico que arrastraba judicialmente.

Tras su arresto, los agentes elaboraron las diligencias, que incluyeron las imágenes de las cámaras de videovigilancia que captaron los hechos, y las pusieron a disposición judicial junto al investigado.

Suscríbete para seguir leyendo