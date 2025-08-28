Un niño de 3 años, en paradero desconocido en Marbella desde julio

Un niño de tres años, de cabello rubio y ojos claros, continúa en paradero desconocido desde hace casi dos meses. El pequeño fue visto por última vez a principios de julio en Marbella, concretamente el día 4, según los datos difundidos este jueves por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), un organismo que depende del Ministerio del Interior y que coordina este tipo de búsquedas a nivel estatal.

El menor, nacido en noviembre de 2021, mide unos 85 centímetros de altura y pesa alrededor de 15 kilos, según la ficha difundida por el centro. Estos datos, junto con su fotografía, han sido compartidos de manera oficial tanto por el propio CNDES como por la Policía Nacional en diferentes canales y redes sociales, con el objetivo de recabar la máxima colaboración ciudadana.

Las autoridades recuerdan que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para localizar al niño y piden que los ciudadanos se pongan en contacto con el teléfono 091, con el 062 de la Guardia Civil o a través del correo electrónico oficial de personas desaparecidas del Ministerio del Interior.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que rodearon a la desaparición. Se desconoce si el menor estaba acompañado, en qué contexto se produjo su última localización o si existen hipótesis concretas que estén siendo investigadas.

Sistema de difusión de desapariciones

España cuenta en la actualidad con un sistema de difusión rápida de desapariciones, basado en la coordinación entre fuerzas de seguridad, instituciones y plataformas ciudadanas. Cuando se trata de menores de edad, la respuesta es inmediata, ya que la vulnerabilidad de los niños convierte estos casos en prioridad absoluta.

El Ministerio del Interior recuerda que, en nuestro país, cada año se registran miles de denuncias por desapariciones, muchas de ellas de menores. La mayoría se resuelven en poco tiempo, pero existe un número reducido de casos que se alargan durante semanas o meses, generando una gran preocupación social.