Terrorismo
Detenido un yihadista radical en Barcelona que escondía un machete grande en su casa
El sospechoso "se encontraba en un avanzado proceso de radicalización violenta"
Germán González
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han detenido un hombre de 36 años en Martorell acusado de los delitos de auto adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo. La investigación se inició durante el año 2024, tras detectar un cambio radical en la actitud del detenido, que mostraba una conducta cada vez más agresiva, y realizaba proclamas a favor de organizaciones yihadistas en redes sociales. L
Los agentes confirmaron su proceso de radicalización, alimentado por el consumo intenso de contenidos extremistas relacionados con el conflicto en Palestina. Ante las evidencias de su presunta actividad terrorista y para evitar que cometiera un atentado al radicalizarse, se le detuvo el pasado 13 de agosto en Martorell.
En su vivienda en su domicilio en Santa Bárbara (Tarragona), los agentes requisaron diferentes dispositivos electrónicos y un machete de grandes dimensiones que escondía. La operación fue realizada por agentes de Mossos en Terres de l'Ebre y de la Guardia Civil de Tarragona. El sospechoso ingresó la prisión de Brians 2 por orden de la Audiencia Nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Netflix estrena el viernes una nueva serie con Málaga como protagonista
- Detenido por comprar en tiendas de Málaga ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- Mató a su amigo a golpes por 300 euros y enterró su cadáver en una fosa: le piden 22 años de cárcel
- La Costa del Sol de Málaga, entre los puntos con más subida del precio de la vivienda en España y nivel 'crítico' de accesibilidad
- Chris Duarte: 'Oportunidad en la NBA tengo, he decidido rechazarla
- Prisión provisional sin fianza para los dos detenidos por la muerte de Ángel en Capuchinos
- Málaga alcanza las 295.000 pensiones y casi dos de cada tres son de jubilación: éstos son los importes
- Detenido un hombre por una agresión sexual a una menor en un Cercanías de Málaga