Accidente de tráfico
Muere el conductor de un camión hormigonera en un accidente en Casarabonela
El accidente se ha producido este mediodía en un carril de tierra cercano a la MA-5402
Un hombre de 58 años ha fallecido al volcar un camión hormigonera en un carril de tierra en Casarabonela, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El teléfono 112 ha recibido a las 13,45 horas una llamada de socorro que alertaba de un accidente ocurrido en un carril de tierra cercano a la MA-5402. Un camión hormigonera había volcado dejando atrapada a una persona, además de ocasionando daños en el continente y pérdida de parte de la carga.
La sala coordinadora activó al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 --que incluso ha llegado a movilizar al helicóptero sanitario--, a la Policía Local y a la Guardia Civil.
A pesar de los esfuerzos de los operativos, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre de 58 años de edad que ha fallecido en el lugar del accidente.
