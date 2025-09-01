Investigan si hubo un desembarco de droga a pleno día entre bañistas en Casares

La Guardia Civil investiga si se produjo un desembarco de droga a plena luz del día entre numerosos bañistas que disfrutaban de una jornada de playa en Casares, en la Costa del Sol, como podría parecer de un vídeo que recoge la escena y que ha trascendido en redes sociales.

Fuentes del instituto armado han informado a EFE este lunes de que se efectúan pesquisas a raíz de esas imágenes que tienen como escenario una zona del litoral del municipio de Casares, en el límite con la localidad de Manilva, en la Costa del Sol Occidental.

No se han practicado detenciones y se desconoce el contenido de los tres bultos que fueron descargados el pasado sábado con necesidad de ser porteados por dos o incluso tres personas cada uno de ellos, lo que da idea de su peso.

Entre sombrillas de playa y tablas de surf

En el vídeo llama la atención la tranquilidad con la que seis personas efectúan la operación de descarga de los bultos desde una embarcación a motor de cierta potencia en la misma orilla y su traslado hasta un vehículo tipo todoterreno aparcado a pocos metros en la arena, entre sombrillas de playa y tablas de surf.

Aunque la forma no es la más convencional de un fardo de droga, no se descarta ninguna hipótesis.

La escena recogida en la grabación dura dos minutos y se ve cómo se descargan los bultos por varias personas con el torso descubierto que podrían pasar por bañistas y cómo abandonan el lugar el barco y el vehículo tras concluir la operación.

Desde el Ayuntamiento de Casares se ha condenado la descarga de alijos que se producen, según asegura, "con total impunidad en la Costa del Sol" desde hace años, "como el último episodio que tuvo lugar el pasado sábado en una playa de Casares, ante la atónita presencia de numerosos bañistas".

El alcalde, Juan Luis Villalón, ha planteado la necesidad de reforzar la investigación preventiva para evitar que este tipo de sucesos vuelvan a repetirse y ha reclamado más efectivos de la Guardia Civil y un refuerzo de la vigilancia tanto en el litoral casareño como en el conjunto de la Costa del Sol.

El Consistorio ha recordado que esta petición no es nueva, sino que se viene trasladando desde hace años en la Junta Local de Seguridad a responsables de la Subdelegación del Gobierno y de la Comandancia de la Guardia Civil.