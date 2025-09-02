Estabilizado un incendio en el término municipal de Casares

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio declarado en el término municipal de Casares.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), el fuego, ubicado en los alrededores de la localidad malagueña, ha sido estabilizado pasadas las 20.30 horas. Fuentes de este organismo indicaron que el incendio en ningún momento ha sido una amenaza para las viviendas de la zona.

Hasta el lugar se ha desplazado un dispositivo compuesto por dos helicópteros --uno semipesado y otro pesado--; cuatro grupos de bomberos forestales, tres agentes de medio ambiente y dos autobombas.