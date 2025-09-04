Detenido en Málaga un ladrón en patinete relacionado con varios hurtos de teléfonos móviles

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre de 48 años que se movía en patinete y que, supuestamente, sustraía teléfonos móviles y otros efectos al descuido. En total, los investigadores le atribuyen cuatro delitos de hurto y otro de estafa. El sospechoso tenía predilección por las estaciones de servicio donde, aprovechando que algunos usuarios dejaban el coche abierto para ir a repostar o lavar el coche, sustraía los efectos de valor que encontraba a su paso, informó ayer la Comisaría provincial.

En el último de sus golpes, presuntamente asaltó a una joven por la espalda en la barriada malagueña de Teatinos, arrebatándole el terminal con el que hablaba, siendo retenido por unos viandantes que auxiliaron a la chica , a la espera de una patrulla de la Policía que procedió finalmente a su detención. Agentes del grupo de investigación de la Comisaría de Policía Nacional de Distrito Norte seguían la pista de un «descuidero», que se movía en patinete, y que había perpetrado varias sustracciones en gasolineras desde junio, principalmente en la Virreina, Ciudad Jardín y zona universitaria. Las denuncias recabadas por los investigadores apuntaban a un mismo autor de los hechos a tenor de sus características físicas y manera de delinquir. Con predilección por las gasolineras, el ladrón aprovechaba un momento de descuido de las víctimas, al ausentarse estas del vehículo -dejándolo abierto por un momento- para pagar el repostaje o al ir a lavar el auto, y sustraía los efectos de valor que hallaba a la vista. Una vez con el botín en su poder, el intruso huía rápidamente en patinete.

Los investigadores fueron practicando diligencias para poner nombre y apellidos al presunto autor, el cual había utilizado tarjetas bancarias sustraídas a las víctimas para realizar compras en comercios de la capital.

Con colaboración de Policía Científica, un informe fisonómico culminó con la plena identificación del sospechoso. Paralelamente, en pleno dispositivo de búsqueda del investigado, este supuestamente asaltó el pasado 24 de agosto por la espalda a una joven, arrebatándole de la mano su teléfono móvil, en la calle Parménides. Los gritos de auxilio de la chica alertaron a unos ciudadanos que salieron en su ayuda y dieron al alcance al sospechoso, reteniéndolo hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional. Los investigadores le atribuyen cuatro delitos de hurto y uno de estafa con tarjeta bancaria.