Un jabalí provoca un accidente al cruzarse con una moto en Cerrado Calderón

Un jabalí provoca un accidente de moto a la altura del centro comercial Next, en Cerrado Calderón, generando lesiones y heridas a la conductora y la perdida total del vehículo.

El jueves 28 de agosto a la 1.00 de la madrugada un jabalí de grandes dimensiones se cruzó de improvisto con el vehículo, impidiendo a su conductora esquivar al animal y generando así la caída de la moto.

La joven afectada, Cristina, de 27 años, presenta grandes quemaduras, heridas y contusiones y se le salió el hombro. Además, la moto tiene un golpe frontal muy fuerte, provocando su siniestro total.

Tras el accidente, la víctima fue trasladada al servicio de urgencias de El Palo y posteriormente fue derivada al Hospital Regional para examinarla. Actualmente la joven está de de baja laboral, lleva un cabestrillo en el hombro y el tiene que realizar curas cada dos días.

Responsabilidad del Ayuntamiento

Según explican fuentes familiares, acudieron a hacer un atestado a la oficina de Policía Local de El Palo, donde les afirmaron que el Ayuntamiento no tiene responsabilidad al respecto por el impacto con el jabalí ya que es algo que ocurre de forma fortuita y que "no se le pueden poner puertas al campo".

"Esta vez mi hija ha salvado la vida, aunque no su moto ni su trabajo (del que probablemente la despidan, pues han tenido que buscar a otra persona) y supuestamente, la responsable sea ella por cruzarse con un jabalí", afirman sus familiares.