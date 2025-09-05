Accidente
Un jabalí provoca un accidente al cruzarse con una moto en Cerrado Calderón
La conductora, de 27 años, cayó al suelo provocándole quemaduras, heridas y contusiones y la moto quedó siniestra
El Ayuntamiento elude responsabilidades por la aparición del jabalí en el lugar de los hechos
Laura Rubio
Un jabalí provoca un accidente de moto a la altura del centro comercial Next, en Cerrado Calderón, generando lesiones y heridas a la conductora y la perdida total del vehículo.
El jueves 28 de agosto a la 1.00 de la madrugada un jabalí de grandes dimensiones se cruzó de improvisto con el vehículo, impidiendo a su conductora esquivar al animal y generando así la caída de la moto.
La joven afectada, Cristina, de 27 años, presenta grandes quemaduras, heridas y contusiones y se le salió el hombro. Además, la moto tiene un golpe frontal muy fuerte, provocando su siniestro total.
Tras el accidente, la víctima fue trasladada al servicio de urgencias de El Palo y posteriormente fue derivada al Hospital Regional para examinarla. Actualmente la joven está de de baja laboral, lleva un cabestrillo en el hombro y el tiene que realizar curas cada dos días.
Responsabilidad del Ayuntamiento
Según explican fuentes familiares, acudieron a hacer un atestado a la oficina de Policía Local de El Palo, donde les afirmaron que el Ayuntamiento no tiene responsabilidad al respecto por el impacto con el jabalí ya que es algo que ocurre de forma fortuita y que "no se le pueden poner puertas al campo".
"Esta vez mi hija ha salvado la vida, aunque no su moto ni su trabajo (del que probablemente la despidan, pues han tenido que buscar a otra persona) y supuestamente, la responsable sea ella por cruzarse con un jabalí", afirman sus familiares.
- Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
- Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
- Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
- Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un 'sueño gastronómico': 'Qué bien se está aquí
- El X Festival Aéreo Internacional llenará de emoción la costa de Torre del Mar
- Denunciado el dueño de una empresa ilegal de aparcamiento en el aeropuerto de Málaga
- Un 'influencer' madrileño alaba la gastronomía de Málaga: 'Es la provincia con los mejores restaurantes
- Antequera se prepara para elaborar el cuarto bienmesabe más grande del mundo: más de 25 metros y 5.000 porciones