Condenado por estafar 700.000 euros en la compra de un piso en Mijas

La Audiencia de Málaga ha condenado a once meses de cárcel a un hombre por un delito de estafa en grado de tentativa, ya que intentó quedarse con casi 700.000 euros de un comprador de un apartamento de la localidad de Mijas para lo que suplantó la identidad del abogado que estaba gestionando dicha operación.

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la víctima estaba gestionando la compra de un apartamento en Mijas para lo que estaba asistido por un abogado de Marbella, el cual le remitió un correo electrónico, indicándole la cuenta bancaria a la que debía hacer los pagos acordados.

Correo electrónico

Pero el acusado, en los días siguientes, envió un correo electrónico al comprador, "haciéndose pasar por dicho letrado, suplantando su identidad, desde una cuenta de correo prácticamente igual que la del despacho de abogados, pues había creado un segundo correo electrónico cambiando una letra", señala la Sala.

En dicho mail, el procesado le indicaba que le hiciera las transferencias bancarias acordadas a otra cuenta bancaria "con ánimo de enriquecimiento injusto", ya que, dice le Tribunal, se trataba de una cuenta de la que era titular una empresa de la que este era administrador único.

Entonces, el comprador, "confiando en que ese segundo correo provenía del letrado", le transfirió desde su cuenta en Suiza primero la cantidad de 62.000 euros y luego otros 632.321 euros. El letrado al no recibir en su cuenta de clientes los fondos, contactó con aquel, que le informó de que se los había transferido y le envió los justificantes.

Bloque de las transferencias

En ese momento, según pone de manifiesto la sentencia de la Audiencia, fueron "conscientes de lo acontecido por lo que se lo comunicó a su entidad bancaria logrando el bloqueo de las transferencias y la restitución al perjudicado de los fondos transferidos a la cuenta del acusado".

Para la Sala, se trata de "un acto de desplazamiento patrimonial motivado por el engaño perpetrado por el acusado que determinó que el sujeto pasivo del delito incurriera en la errónea creencia de que estaba enviando unas cantidades de dinero a la cuenta de su abogado para la compra de un apartamento, cuando realmente se las realizó a la cuenta que le indicó el sujeto activo del delito".

Según la Audiencia, utilizó una dirección de correo electrónico "prácticamente igual al de su abogado con la pretensión de obtener un lucro ilícito, sin que llegara a embolsarse el dinero por causas ajenas a su voluntad", ya que se logró bloquear la transferencia de los fondos.

Beneficio ilícito

Además, tras gestiones policiales se averiguó que el acusado era el administrador único de la empresa titular de la cuenta bancaria "y por lo tanto el que iba a verse beneficiado ilícitamente de dichas cantidades, por lo que articuló su maniobra engañosa determinante del desplazamiento patrimonial".

Fue "el engaño antecedente el elemento principal que presidió su conducta defraudatoria, lo que lleva a la conclusión de que estamos ante un delito de estafa agravada en grado de tentativa", incide el Tribunal, por el que se le impone la pena de once meses de prisión y el pago de una multa de 1.500 euros.