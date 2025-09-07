Agresión
Un joven de 23 años hospitalizado tras ser agredido con un vaso en una pelea en San Pedro Alcántara
Los hechos han tenido lugar en torno a las 13.30 horas en la plaza de la Libertad durante la celebración de las fiestas
L.O
Un hombre de 23 años ha sido evacuado al hospital tras resultar herido en una pelea en la que le golpearon con un vaso en la cabeza en la localidad de San Pedro de Alcántara.
Según información aportada por el servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, los hechos han tenido lugar en torno a las 13.30 horas en la plaza de la Libertad de San Pedro Alcántara, núcleo de población que hasta la jornada de este domingo celebra sus fiestas locales.
El 112 recibió un aviso en el que se informaba de que dos hombres habían agredido a otro en el mencionado lugar, por lo que el servicio de Emergencias movilizó a Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061.
Según el reporte de los policías locales, al agredido "le habían reventado" un vaso en la cabeza. Los servicios sanitarios del 061 han trasladado al herido al Hospital Universitario de la Costa del Sol para que allí sea atendido de las heridas.
- Un argentino revela lo que vio al pasear por las calles de Málaga: 'Siempre me sorprende para bien
- Pilates, fotografía o inglés: estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga
- Unicaja-Real Madrid: Final del Torneo Costa del Sol
- Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un 'sueño gastronómico': 'Qué bien se está aquí
- Myka: la heladería que arrasa en redes abre su primera tienda en Málaga
- Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
- El PSOE rechaza una obra municipal en Tiro de Pichón por falta de consenso y pérdida de aparcamientos
- Detectan una bola de fuego sobrevolando el norte de Málaga