Un joven de 23 años hospitalizado tras ser agredido con un vaso en una pelea en San Pedro Alcántara

Un hombre de 23 años ha sido evacuado al hospital tras resultar herido en una pelea en la que le golpearon con un vaso en la cabeza en la localidad de San Pedro de Alcántara.

Según información aportada por el servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, los hechos han tenido lugar en torno a las 13.30 horas en la plaza de la Libertad de San Pedro Alcántara, núcleo de población que hasta la jornada de este domingo celebra sus fiestas locales.

El 112 recibió un aviso en el que se informaba de que dos hombres habían agredido a otro en el mencionado lugar, por lo que el servicio de Emergencias movilizó a Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061.

Según el reporte de los policías locales, al agredido "le habían reventado" un vaso en la cabeza. Los servicios sanitarios del 061 han trasladado al herido al Hospital Universitario de la Costa del Sol para que allí sea atendido de las heridas.