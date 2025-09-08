Los bomberos sofocan el incendio de una furgoneta en la A-45, sentido Málaga

El Cuerpo de Bomberos del CPB de Antequera ha intervenido para sofocar un incendio de una furgoneta en el kilómetro 107 de la A-45, sentido Málaga, en el término municipal de Antequera. El vehículo quedó completamente calcinado, mientras que las llamas afectaron aproximadamente 500 metros cuadrados de pasto en la cuneta.

Estado en el que ha quedado la furgoneta. / CPB

La rápida actuación del CPB permitió controlar el fuego sin que se produjeran daños personales. Además, los bomberos realizaron labores de limpieza de la calzada, ya que la furgoneta transportaba productos de taller como baterías y aceite que se vertieron durante el incendio, representando un riesgo para los conductores.

Gracias a esta intervención, se evitó la propagación del fuego a áreas cercanas y se garantizó la seguridad vial. La vía se restableció a la normalidad tras finalizar la limpieza y asegurar el área afectada.