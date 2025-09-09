Cinco heridos tras salirse de la vía un vehículo en la A-92 a su paso por Archidona

Cinco personas han resultado heridas de distinta consideración en un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este martes en la carretera A-92, a su paso por el término municipal de Archidona. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, el siniestro se ha producido cuando el vehículo en el que viajaban las víctimas se ha salido de la vía por causas que aún se investigan.

Efectivos del CPB de las dotaciones de Archidona y Antequera se desplazaron de inmediato hasta el lugar del suceso para colaborar en la atención a los afectados y en las labores de seguridad. Desde el propio Consorcio han indicado que en el accidente se ha visto implicado un único turismo, que ha quedado fuera de la calzada, aunque ninguno de los ocupantes quedó atrapado en el interior.

Cinco personas han resultado heridas de distinta consideración. / CPB

Traslado a centros hospitalarios

Los cinco heridos presentaban lesiones de diferente gravedad, por lo que fueron atendidos en el mismo punto del siniestro por los servicios sanitarios y posteriormente trasladados a centros hospitalarios para una valoración más exhaustiva.

Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se hicieron cargo de regular la circulación en la zona y de instruir el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del siniestro.

La salida de vía provocó retenciones puntuales en este tramo de la A-92 mientras se realizaban las tareas de auxilio, aunque el tráfico quedó restablecido poco después.