Este lunes por la noche
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte "violenta" de un menor en Barcelona
Habría fallecido después de una agresión, aunque aún no se han aclarado las circunstancias exactas
Redacción
Barcelona
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de forma violenta de un menor de edad en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc. Pendientes de aclarar las circunstancias del suceso, las primeras pesquisas apuntan a una agresión como origen.
Los hechos tuvieron lugar este lunes por la noche en una calle del barrio de Sants. Otro menor estaría también herido.
[Habrá ampliación]
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
- ¿Abren hoy las tiendas en Málaga siendo festivo?
- Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años
- Procesión de la Virgen de la Victoria: recorrido, horario y actos previstos
- Unicaja-Real Madrid: Final del Torneo Costa del Sol
- Este es el pueblo andaluz elegido como en el que 'mejor se come' por los expertos en viajes: está rodeado de naturaleza y combina tradición y modernidad
- El vecino más longevo de La Malagueta
- Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un 'sueño gastronómico': 'Qué bien se está aquí