Declarado un incendio forestal en el término municipal de Almogía

Medios desplegados por el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, luchan para evitar que se extienda un incendio declarado en un paraje rural del municipio de Almogía.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el propio Infoca en una publicación en su perfil en redes sociales en torno a las 18.15 horas.

DECLARADO #IFAlmogía (Málaga)



MEDIOS:

🚁1 ligero

🚒1 autobomba

🧑‍🚒1 grupo de bomberos forestales, 1 técnico de operaciones pic.twitter.com/ZteAKZNqoF — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) September 10, 2025

Según informan, un helicóptero ligero que realiza descargas en la zona, un vehículo autobomba, un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones ya se encuentran operando en el lugar del incendio.

Se da la circunstancia de que se trata del tercer incendio forestal del que ha dado cuenta este miércoles el Plan Infoca en la provincia de Málaga, toda vez que, aparte del de Almogía también se han registrado dos en esta jornada: en el Boquete de Zafarraya (próximo al límite con la provincia de Granada) en el municipio de Alcacucín; y en la Majadilla del Muerto, en Mijas. Estos dos últimos incendios ya han sido informados como controlados.