Fuego
Declarado un incendio forestal en el término municipal de Almogía
Un helicóptero ligero, un vehículo autobomba, un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones se encuentran operando en el lugar del incendio
EP
Medios desplegados por el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, luchan para evitar que se extienda un incendio declarado en un paraje rural del municipio de Almogía.
Así lo ha dado a conocer este miércoles el propio Infoca en una publicación en su perfil en redes sociales en torno a las 18.15 horas.
Según informan, un helicóptero ligero que realiza descargas en la zona, un vehículo autobomba, un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones ya se encuentran operando en el lugar del incendio.
Se da la circunstancia de que se trata del tercer incendio forestal del que ha dado cuenta este miércoles el Plan Infoca en la provincia de Málaga, toda vez que, aparte del de Almogía también se han registrado dos en esta jornada: en el Boquete de Zafarraya (próximo al límite con la provincia de Granada) en el municipio de Alcacucín; y en la Majadilla del Muerto, en Mijas. Estos dos últimos incendios ya han sido informados como controlados.
