INVESTIGACIÓN
Mata a un hombre y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán (Granada)
Las primeras informaciones apuntan a que el presunto autor, un hombre de unos 60 años, aguardó la llegada de un matrimonio vecino y conocido suyo con quien mantenía alguna rencilla
EFE
Un hombre ha muerto este miércoles por arma de fuego en Prado Negro, una pedanía de Huétor Santillán (Granada), ha informado a EFE la Guardia Civil, que trabaja para detener al autor del homicidio después de que se haya atrincherado en su vivienda con la mujer del fallecido.
Los hechos han ocurrido poco antes de las 15:00 horas de este miércoles en esta pedanía de apenas medio centenar de habitantes ubicada en la comarca de la Vega, hasta donde se ha desplazado un amplio dispositivo de la Guardia Civil, además de efectivos sanitarios con una ambulancia y un helicóptero.
Según han indicado a EFE el alcalde de Huétor Santillán, José Carlos Ortega, tras cometer el crimen, el presunto autor se ha atrincherado en su vivienda junto a la mujer del fallecido, a la que tiene retenida.
Las primeras informaciones apuntan a que el presunto autor, un hombre de unos 60 años que tiene al parecer sus facultades mentales perturbadas, aguardó la llegada de un matrimonio vecino y conocido suyo con quien mantenía alguna rencilla.
Al verlos llegar, los embistió con su coche. A él, de una edad similar a la suya, le disparó con un arma de fuego y a ella la secuestró para retenerla en su vivienda.
- Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
- Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años
- El vecino más longevo de La Malagueta
- Un turista danés muestra su asombro al descubrir en Málaga la 'calle más grande' que ha visto: 'Es simplemente impresionante
- La Sagrada: así será la nueva discoteca que abrirá en Málaga 'por y para los malagueños
- Las otras urgencias del Bulto, el barrio en el foco de las promotoras
- La falta de mano de obra en Málaga lastrará la mejor cosecha en años de subtropicales y aceitunas
- Este es el producto típico malagueño que la actriz Kiti Mánver ha regalado a Broncano en 'La Revuelta': 'Son los genuinos