Muere un anciano en un accidente de tractor en Álora

Un accidente ha costado la vida a un anciano de 81 años en la localidad de Álora. Según ha informado el servicio de emergencias 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía. El suceso tuvo lugar este viernes en una finca situada en un paraje cercano a la carretera A-343, a la altura del kilómetro 34.

El aviso se recibió en torno a las 13:30 horas, cuando un familiar de la víctima alertó de que el tractor en el que trabajaba el hombre había caído a una cañada.

A pesar de la rápida intervención de los equipos de rescate, no se pudo hacer nada por salvar la vida del anciano. Las autoridades están investigando las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro, aunque las primeras hipótesis apuntan a que pudo tratarse de un vuelco accidental del tractor.

Este tipo de accidentes en el campo son relativamente frecuentes en zonas rurales de Málaga, especialmente en terrenos irregulares del Valle del Guadalhorce, y suelen tener consecuencias graves debido al peso de la maquinaria y la falta de sistemas de protección en algunos modelos más antiguos.