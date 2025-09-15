Investigación
Detenido el hombre atrincherado en la Gran Vía que amenazaba con causar una explosión con bombonas de butano
El hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se había atrincherado en un edificio entre Montera y Gran Vía
Javier Niño González
Agentes de la Policía Nacional han detenido la tarde de este lunes a un hombre que se había atrincherado en la calle Montera de Madrid, en el centro de la capital, y había amenazado con hacer explotar una vivienda.
Al lugar han acudido efectivos de la Policía Municipal, la Policía Nacional y sanitarios del Samur-Protección Civil, y se ha movilizado un equipo negociador y a los GEO (Grupo Especial de Operaciones). Los agentes han cortado el tráfico en la zona y han establecido un perímetro de seguridad.
Finalmente, agentes de la Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional han accedido a la vivienda y detenido al individuo, han informado a Europa Press fuentes policiales.
Según ha explicado un usuario en redes sociales, el cordón policial levantado por esta amenaza se ha levantado alrededor de las 18:15 horas.
El suceso ha provocado momentos de caos en la céntrica vía madrileña, como han compartido varios usuarios en redes sociales.
- Málaga, cubierta de taró
- La Diputación de Málaga invierte tres millones de euros en el asfaltado de seis carreteras de la Axarquía
- Estos son los parajes naturales de Málaga que hay que visitar después del verano
- El adiós a las aulas de un referente del IES Politécnico y de Málaga
- Medio millar de propietarios poseen en Málaga más de 50 inmuebles urbanos
- El discurso de Juanma Moreno se reencuentra con el dialecto electoralista: 'A los que sois votantes y a los que no, os pido que nos ayudéis
- El Gobierno pide la retirada de las plataformas de alquiler de 8.000 viviendas turísticas ilegales de Málaga
- Málaga se queda con Quevedo: el cantante vuelve a la ciudad por la puerta grande