Investigación
Muere en un accidente el piloto de una aeronave en Segovia
El fallecido era el único ocupante del aparato, que se ha estrellado en Peñalara
EFE
Madrid
El piloto de una aeronave ha muerto esta tarde en el accidente de una avioneta que pilotaba y de la que era el único ocupante cuando sobrevolaba la vertiente segoviana de Peñalara, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Tras casi una hora de búsqueda, el Grupo de Rescate en Altura de Bomberos de la Comunidad de Madrid ( GERA ) ha localizado la aeronave siniestrada en la que el piloto, único ocupante se encontraba fallecido.
El cuerpo ha sido evacuado en helicóptero por miembros de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil al helipuerto de Manzanares El Real y desde allí ha sido trasladado al Anatómico Forense de Segovia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Polémica en la Comic-Con de Málaga por la falta de agua y restricciones al acceso con comida
- El Ayuntamiento de Málaga suspende el Rastro de este domingo
- ¿Cuánto cuesta comer en la Comic-Con Málaga?
- Cómo ver gratis el Unicaja-Valencia de la Supercopa Endesa
- Metrovacesa completa las Málaga Towers con la tercera torre de 73 viviendas: éstos son los precios y la tasa de ventas
- El huracán Gabrielle dejará lluvias en Málaga con el cambio de mes
- Plaza Mayor se convierte en un escenario apocalíptico con la llegada de la 'Survival Zombie' a Málaga
- Semana de la Arquitectura en Málaga: estos son los edificios que se abrirán al público