Investigación
Hallan muerto y con signos de violencia a un hombre de Almería que permanecía desaparecido
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento
EFE
La Guardia Civil ha abierto una investigación a raíz del hallazgo de un cadáver con signos de violencia en El Ejido (Almería), que correspondería con el de un vecino de Berja, de 54 años, cuya desaparición había sido denunciada recientemente.
Fuentes del instituto armado han informado a EFE de que el cuerpo sin vida fue localizado en la noche del domingo, concretamente en el núcleo de San Agustín.
El Ayuntamiento de Berja (Almería), a través de su perfil en Facebook, ha expresado su más sentido pesar por el fallecimiento de Antonio Campos, una persona "muy querida y apreciada" en ese municipio próximo a El Ejido.
"Berja pierde hoy a una persona que deja huella en la memoria de quienes lo conocieron y compartieron momentos a su lado", ha indicado el consistorio.
Por su parte, el Ayuntamiento de El Ejido también ha expresado su más "sentido pésame" por el fallecimiento de un integrante de esa institución, ya que Antonio Campos era funcionario.
- Un turista venezolano visita los principales monumentos de Málaga y deja clara su impresión de la ciudad: 'Ojalá no hubiera venido
- La Comic-Con de Málaga elige a los mejores cosplays
- Siguiente parada para la EMT: nueva sede en Los Prados
- Este es el restaurante a pie de playa en el que han comido Luke Evans y Pedro Alonso tras la Comic-Con Málaga
- Los trenes de alta velocidad en Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada, afectados por una nueva incidencia
- Cosplay en la Comic-Con Málaga
- Un otoño repleto de fiestas en los pueblos de Málaga
- Grito unánime para mantener la pesca de la lubina o del pulpo