Detenido un hombre en Segovia con más de 100 archivos de pornografía infantil de extrema dureza

La Policía Nacional ha detenido en una localidad de la provincia de Segovia a un joven de 29 años que tenía en dos teléfonos móviles más de un centenar de archivos de pornografía infantil, con imágenes de extrema dureza y prácticas degradantes y vejatorias hacia las víctimas.

En un comunicado, la Comisaría de la Policía de Segovia ha detallado este martes que la investigación empezó en mayo pasado a través del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, con la colaboración internacional de la organización National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que fue fundamental para poder identificar al autor.

El arresto se produjo el pasado 25 de septiembre en una localidad segoviana y en el registro de la vivienda del sospechoso se incautaron dos teléfonos móviles propiedad del detenido, en los que se localizaron más de un centenar de archivos de pornografía infantil, con parte del material que contenía imágenes de extrema dureza, con prácticas degradantes y vejatorias hacia las víctimas.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad segoviana de Santa María la Real de Nieva.