Un conductor de bus escolar en Teruel da positivo en drogas y viajaba con exceso de pasajeros

La Guardia Civil de Teruel ha detectado a un conductor de transporte escolar que excedía el número de pasajeros permitido y conducía con presencia de droga en el organismo entre Sarrión y la capital provincial, ha informado la Comandancia en una nota de prensa.

Al recibir un aviso de un particular, los agentes de Tráfico han realizado un control de verificación de las condiciones de seguridad en este autobús, en el kilómetro 1,00 de la carretera A-232, a las afueras de la localidad de La Puebla de Valverde.

En el interior del autobús viajaban 58 personas, estando el autobús únicamente habilitado para 55 plazas, y 45 de los ocupantes eran menores de edad que se desplazaban a centros escolares; en el momento de ser detenido el vehículo tres de los menores se encontraban sentados en las escaleras de acceso al autobús.

Una vez detenido el vehículo y comprobada la documentación y autorización pertinente conforme a la normativa vigente, los agentes han realizado las preceptivas pruebas de control de alcoholemia y presencia de drogas en el organismo al conductor, arrojando éste un resultado positivo en la prueba realizada con dispositivo droga-test, a través de una muestra salival recogida al conductor, la cual ha indicado la presencia de estupefacientes en el organismo, concretamente marihuana (THC) y cocaína.

Una vez detectadas las infracciones, los agentes han formulado las correspondientes denuncias por los hechos indicados, denuncias tipificadas como muy grave, la relativa a presencia de droga, y leve la correspondiente al exceso de ocupación ambas contempladas en el Reglamento General de Circulación, infracciones que conllevan una sanción económica de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir, y 100 euros, respectivamente.

Así mismo, han inmovilizado el vehículo, quedando los pasajeros en el lugar hasta su recogida por otros autobuses, que ha enviado la misma empresa que efectúa el transporte, para completar el mismo.