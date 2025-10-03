Accidente
Muere un hombre en Antequera al arder su coche tras salirse de la vía en la A-45
El vehículo se salió de la calzada, chocó contra un árbol y ardió con el conductor atrapado en su interior, a la altura del kilómetro 115 de la A-45
Un accidente de tráfico ha costado la vida a un hombre en la A-45 a su paso por Antequera. Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el siniestro se produjo sobre las 20:30 horas de este jueves en el kilómetro 115 de la A-45.
Varios testigos alertaron al 112 de que un turismo se había salido de la calzada, impactando contra un árbol y prendiéndose fuego de inmediato. El conductor quedó atrapado en el interior del vehículo, sin posibilidad de escapar, y perdió la vida.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Consorcio Provincial de Bomberos y servicios sanitarios. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, nada pudieron hacer por salvar al hombre.
Además de la tragedia personal, el accidente provocó un incendio de vegetación que tuvo que ser sofocado por los Bomberos, evitando que las llamas se propagaran a la zona colindante.
