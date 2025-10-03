Sucesos
Rescatada una mujer tras sufrir un accidente de parapente en Montecorto
Efe
Una mujer de 64 años ha resultado herida y ha tenido que ser rescatada tras sufrir un accidente de parapente en Montecorto, según ha informado Emergencias 112.
El suceso se ha producido sobre las 15:00 horas, cuando el 112 recibió un aviso que alertaba de que una mujer había sufrido un accidente y estaba herida en un camino de tierra.
El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), la Guardia Civil y los servicios sanitarios del 061 se desplazaron al lugar.
Según fuentes de Bomberos, intervinieron para ayudar a los servicios sanitarios en el rescate de la parapentista, concretamente en la inmovilización y posterior traslado hasta la ambulancia.
La herida, de 64 años de edad y aquejada de dolor en la cadera, fue evacuada al Hospital de Ronda.
- Un nuevo barrio de 1.400 viviendas unirá Campanillas con Santa Rosalía: ahora tiene uso agrícola
- La autopista AP-7 de Málaga reduce sus tarifas casi un 40% desde esta semana: estos son los precios de la temporada baja
- Así es el bosque de Málaga perfecto para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es una de las 'siete maravillas naturales de España
- Así es el restaurante de Málaga que sirve camperos de medio kilo hechos al horno con base de pizza: 'Los más auténticos
- Banco Mediolanum abre una nueva oficina en Málaga que ocupa un inmueble de cinco plantas con 550 metros cuadrados
- ¿Una Gotham City en el Cortijo de Torres? Málaga plantea usar las casetas en la próxima Comic-Con
- DAZN llega con novedades a la Liga Endesa
- Ryanair amplía las conexiones de Málaga con Europa este invierno: hay nueve destinos nuevos