Sucesos

Rescatada una mujer tras sufrir un accidente de parapente en Montecorto

Momento en que es evacuada la mujer de 64 años en Montecorto.

Momento en que es evacuada la mujer de 64 años en Montecorto. / Consorcio de bomberos Málaga

Efe

Málaga

Una mujer de 64 años ha resultado herida y ha tenido que ser rescatada tras sufrir un accidente de parapente en Montecorto, según ha informado Emergencias 112.

El suceso se ha producido sobre las 15:00 horas, cuando el 112 recibió un aviso que alertaba de que una mujer había sufrido un accidente y estaba herida en un camino de tierra.

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), la Guardia Civil y los servicios sanitarios del 061 se desplazaron al lugar.

Según fuentes de Bomberos, intervinieron para ayudar a los servicios sanitarios en el rescate de la parapentista, concretamente en la inmovilización y posterior traslado hasta la ambulancia.

La herida, de 64 años de edad y aquejada de dolor en la cadera, fue evacuada al Hospital de Ronda.

