Rescatada una mujer tras sufrir un accidente de parapente en Montecorto

Una mujer de 64 años ha resultado herida y ha tenido que ser rescatada tras sufrir un accidente de parapente en Montecorto, según ha informado Emergencias 112.

El suceso se ha producido sobre las 15:00 horas, cuando el 112 recibió un aviso que alertaba de que una mujer había sufrido un accidente y estaba herida en un camino de tierra.

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), la Guardia Civil y los servicios sanitarios del 061 se desplazaron al lugar.

Según fuentes de Bomberos, intervinieron para ayudar a los servicios sanitarios en el rescate de la parapentista, concretamente en la inmovilización y posterior traslado hasta la ambulancia.

La herida, de 64 años de edad y aquejada de dolor en la cadera, fue evacuada al Hospital de Ronda.