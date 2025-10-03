Veintiséis años de prisión para el traficante de armas que encargó un ataque con ácido

El británico detenido en el municipio malagueño de Benahavís hace ahora algo más de un año por liderar una trama de tráfico de armas a través la plataforma cifrada EncroChat ha sido condenado en su país a 26 años y ocho meses de prisión, ha informado la Agencia Nacional del Crimen (ANC). La sentencia contra Philip Waugh, de 40 años y enjuiciado en Reino Unido tras ser extraditado por las autoridades españolas, considera probado que suministró armas de uso militar a otras organizaciones criminales y que conspiró con un sicario para que este lo dejara ciego arrojándole ácido, ataque que evitó in extremis la policía inglesa.

La condena supone el punto y final de un caso que generó gran preocupación entre las fuerzas del orden británicas en 2020, cuando la ANC detectó un perfil en EncroChat que anunciaba la venta de una lista de armas automáticas y semiautomáticas o grupos criminales de todo el país. Bajo el seudónimo de Aceprospect, esta persona ofreció desde el extranjero dos armas de fuego AK-47, una ametralladora Skorpion, una ametralladora Uzi, diversas pistolas y cientos de cartuchos. Las pesquisas de la ANC permitieron identificar al traficante y algunos de sus clientes, muchos de los cuales fueron detenidos. Finalmente, el 12 de septiembre del año pasado, con la colaboración de la Policía Nacional, un gran operativo localizó y detuvo a Waugh en el chalé en el que vivía en Benahavís. Previamente, había vivido en Tailandia, siendo las autoridades del país asiático las que pusieron a Reino Unido sobre la pista del delincuente. Tras su extradición, el investigado compareció ante el Tribunal de la Corona de Liverpool el pasado 11 de abril y admitió diversos delitos relacionados con armas de fuego y un cargo de conspiración para infligir lesiones corporales graves, ya que ordenó a un cómplice que arrojara ácido al rostro de una víctima. Su confesión ha permitido que su condena se reduzca en un tercio.

La resolución destaca que Waugh introdujo las armas de contrabando en el Reino Unido y su mano derecha, Robert Brazendale, se apoderó de ellas y las suministró a clientes de diversos grupos criminales. En febrero de 2022, Brazendale fue condenado a 11 años y tres meses de prisión (pena reducida posteriormente a 10 años en apelación) por transferir otras armas de fuego de la lista de armas. Admitió nuevos delitos relacionados con armas de fuego cometidos con Waugh y fue condenado a 11 años y cuatro meses de prisión, además de la condena que ya cumplía.

Por su parte, Waugh, quien tenía una condena previa por agresión doméstica a su pareja, conspiró con el mafioso Jonathan Gordon, miembro de la banda Deli Mob de Liverpool, para cegar a un hombre con ácido. Para que la acción tuviera éxito, le dijo que «duplicara la dosis» y «cocinara» a la víctima con ácido. «Sólo necesito que esté ciego y con la cara derretida», escribió Waugh a Gordon. Brazendale también admitió la intención de atentar con ácido contra la víctima.

Los investigadores han recuperado numerosas armas de guerra y distinta munición.