Muere un hombre en el incendio de su casa en Cartagena

Un hombre de 52 años de edad murió este lunes por la tarde en el incendio de su vivienda de Cartagena, según ha informado Emergencias.

Alrededor de las tres menos cuarto de la tarde, una llamada alertó al 112 de que salía mucho humo negro de una casa ubicado en un bajo de la calle Isabel la Católica, y que podía haber personas atrapadas.

Hasta el lugar, un domicilio en planta baja con ventanas enrejadas, se desplazaron agentes de la Policía Local de Cartagena, bomberos y varias ambulancias.

Los policías, que fueron los primeros en llegar, sacaron al hombre más afectado y comenzaron a practicarle las primeras maniobras de reanimación, a la espera de la llegada de los sanitarios. Lamentablemente, no pudieron salvar la vida del vecino, el cual, a falta del resultado de la autopsia, murió por inhalación de humo.

El hombre no pudo salir por sus medios porque se encontraba en silla de ruedas, explicaron vecinos de la zona. Eso dio lugar a que quedase atrapado.

Los servicios de emergencias, del mismo modo, atendieron a otros vecinos, algunos de ellos familiares de la víctima mortal.

Una mujer de 76 años de edad fue trasladada a hopital Santa Lucía, dado que también había tragado mucho humo.

Con las pesquisas recién iniciadas, se desconocen las causas que originaron el incendio.