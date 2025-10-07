Violencia sexual
Detenido por romper la orden de alejamiento el hombre acusado de violar a su hija en Lleida y que fue puesto en libertad
Un vecino ha alertado de la presencia del individuo en el edificio donde vive la víctima
Redacción
Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes por la mañana al hombre de 40 años, arrestado este domingo por presuntamente violar a su hija de 21 en la calle y ante su otro hijo de 8, por haber quebrantado la orden de alejamiento de 200 metros que la magistrada le impuso al dejarle en libertad este lunes.
Según fuentes de Mossos, el sospechoso ha roto esta medida este martes a las 11.00 horas, cuando un ciudadano ha llamado al 112 alertando de la presencia del individuo en el edificio donde vive la víctima.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- Descubren en la Sierra de las Nieves la mayor supercueva de Andalucía
- En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
- Sólo nueve pueblos escapan al riesgo de sufrir despoblamiento hasta 2030
- Tierra de Maestros: las claves para opositar a profe de Primaria en Andalucía
- Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Mersin de la BCL
- El restaurante de Málaga con comida casera 'como la que haría tu abuela': platos contundentes con vistas 'impresionantes