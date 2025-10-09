Qué es la Mafia Veneciana, la red que se investiga si está detrás del doble asesinato a tiros en Murcia

El presunto capo Giuliano Velo, uno de los dos hombres asesinados en Lorca (Murcia) este martes, fue en tiempos sospechoso de acribillar a tiros en 2017 en Águilas a un descendiente del jefe del clan de la 'Ndrangheta. El italiano tendría vinculación, supuestamente, con la conocida como Mafia Veneciana. El suyo sería, por tanto, el segundo crimen de un supuesto mafioso que se comete en menos de una década en la Región.

Se da la circunstancia de que Velo, al que han matado con 67 años, y Nirta, fueron, en tiempos, vecinos. El crimen de Águilas coincidió, casualmente, con una fuga de la cárcel de Velo, que cumplía una condena de ocho años por un tema de drogas (un alijo de marihuana de 2.600 kilos aprehendido por la Guardia Civil en septiembre de 2011), pero se piró en un permiso.

Qué es la Nuova Mala del Brenta

El ahora asesinado en el monte de Lorca era, presuntamente, uno de los capos de la Mala del Brenta, una organización mafiosa radicada por la zona de Padua. Se conoce como Mafia Veneciana.

La Guardia Civil trabaja junto al coche en el que apareció el cuerpo de un hombre en Lorca. / Marcial Guillen (EFE)

La Nuova Mala del Brenta, también conocida como Mafia del Nuevo Brenta o Mafia Veneciana, es una organización criminal con sede en la región italiana del Véneto. Se cree que el grupo surgió a finales de la década los 90 como sucesor de la Mala del Brenta original, activa en la zona durante las décadas de 1970 y 1980.

En 2021, esta mafia estuvo relacionada, presuntamente, con el asesinato de un empresario al que, al parecer, extorsionaban, pero que se negó a pagarles dinero.

Mafia en el Mediterráneo

El sexagenario Velo se instaló en el mediterráneo (en concreto, en Andalucía) y, hace dos décadas, ya fue sospechoso de un asesinato en Málaga. Sin embargo, como no había pruebas, nunca lo condenaron.

De Andalucía, a la comarca del Guadalentín, donde lo pillaron con los citados 2.600 kilos de plantas de 'maría'. Por ello le cayó una condena de ocho años de cárcel. Se fugó. Fue darle un permiso y marcharse de España. Durante esa fuga, se produjo el crimen de Águilas del que fue su vecino. A Velo lo cazaron en Albania, desde donde fue extraditado a la Región. Donde vivía en la comarca en la cual lo han acabado ejecutando.

Cuando lo mataron, este martes, Velo se encontraba en libertad tras volver a pasar por la cárcel acusado de liderar una red que proporcionaba embarcaciones para trasladar hachís a las costas españolas.

La muerte de Nirta

El crimen del italiano, que tuvo lugar en la noche del Día de la Región de 2017, arrancó con muchas sombras. Sobre las diez de la noche, una mujer llamaba al 112 para alertar de que dos encapuchados estaban tiroteando al hombre. Al parecer, se trataba de la compañera sentimental de Nirta.

La pareja se encontraba en la casa de campo que el hombre tenía en la zona de El Charcón, en el municipio costero. La mujer, Cristina Elena, estaba muy nerviosa no pudo precisar a los operarios de emergencias que la atendieron por teléfono qué estaba pasando. Ni siquiera dónde se encontraba su pareja, Giuseppe Nirta, ni en qué estado. Dijo que ella había conseguido escapar de los pistoleros. Acabó en el banquillo, como la única sospechosa del crimen, aunque el jurado popular la exoneró.