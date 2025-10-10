Investigación
Detenido por violar a su hija de 8 años en su casa de Madrid junto a dos hombres
La madre de la menor dio el aviso a la policía
EFE
La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por violar a una niña de 8 años en su domicilio del distrito madrileño de Usera, uno de ellos el padre de la menor.
Los arrestos tuvieron lugar el sábado pasado tras el aviso de la madre que se percató de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamó a la Policía, han informado fuentes policiales.
Los detenidos son el padre de la niña, boliviano de 38 años, y otros dos hombres que convivían en el mismo domicilio, un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24.
La Policía recibió a las siete y media de la mañana del sábado el aviso de la madre que muy alterada denunció los hechos y comunicó que temía que no era la única vez que habían tenido lugar.
Los agentes se personaron en la vivienda y facultativos de Samur confirmaron la agresión sexual sufrida por la menor por la que finalmente fueron detenidos los tres hombres que se encontraban en el domicilio y que fueron puestos a disposición judicial mientras que la niña fue trasladada a un hospital.
En una de las habitaciones de la vivienda los policías encontraron restos de sustancias estupefacientes.
- Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
- Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
- Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde
- Gran Perdón pone el foco cofrade en Málaga con una extraordinaria monumental
- Previsión de la Aemet del tiempo en Málaga: ¿Cuándo va a llover?
- Un joven pierde un riñón tras ser apuñalado en Málaga sin motivo aparente por un desconocido
- Rincón renuncia a la base náutica y el embarcadero en La Cala del Moral ante el rechazo vecinal
- Estos son los 3 pueblos de Málaga ideales para visitar en otoño por sus paisajes y su cocina: rodeados de naturaleza con la mejor gastronomía