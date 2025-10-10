Dos heridos al empotrarse un coche contra una peluquería en pleno centro de Marbella

Dos personas han resultado heridas en la tarde de este viernes tras empotrarse un vehículo que circulaba por una calle de Marbella contra un local, en concreto una peluquería, según han informado desde Emergencias 112 Andalucía.

Según han indicado a Europa Press, los hechos han sucedido sobre las 17.30 horas en la avenida Miguel de Cervantes de dicha localidad cuando un coche se habría metido en la acera y chocó contra dicho establecimiento.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y efectivos sanitarios, que han trasladado a dos personas al Hospital Costa del Sol de Marbella. Según los testigos, se trata de personas mayores con heridas en la cara y en el pie.