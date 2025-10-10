El sospechoso de asesinar a tiros a dos escoceses en un pub de Fuengirola acepta su extradición a España

El hombre detenido el pasado mes de junio en Liverpool como presunto autor del asesinato a tiros de dos ciudadanos escoceses en un pub de Fuengirola ha aceptado su extradición a España. Fuentes autorizadas del Tribunal de Magistrados de Westminster informaron ayer a La Opinión de que Michael Riley dio su consentimiento formalmente el pasado martes, dos días antes de la audiencia que estaba prevista para este jueves y que finalmente no tuvo lugar. Estas mismas fuentes añadieron que Riley permanecerá bajo custodia hasta su extradición, procedimiento del que hasta el momento no han aportado una fecha concreta. La causa se instruye en un juzgado de Fuengirola.

El sospechoso, de 44 años, fue arrestado en la ciudad inglesa el 13 de junio, apenas dos semanas después de un doble asesinato que la Policía Nacional achaca a la guerra abierta entre los dos clanes mafiosos más potentes de Glasgow: los Lyons, al que pertenecían las víctimas, y los Daniels, grupo del que Riley es un «elemento interno».

En una multitudinaria rueda de prensa, la Policía Nacional explicó que el presunto asesino viajó expresamente a la Costa del Sol tras obtener la información de que sus objetivos, Ross Monaghan y Eddie Lyons Jr., iban a presenciar la final de la Champions la noche del 1 de junio en el pub irlandés Monaghan, entonces localizado en pleno paseo marítimo de Fuengirola y aquella noche repleto de clientes. Los investigadores destacaron la profesionalidad del tirador, al que el fallo del arma después de ejecutar a uno de los escoceses en una mesa de la terraza no impidió que culminara su trabajo: «No es común que un asesino normal tenga esa facilidad para resolver la interrupción y perseguir al segundo objetivo dentro del local».

También destacaron la planificación previa, ya que consideran que el presunto autor eligió para huir las zonas con menos cámaras y hasta saltó una valla para introducirse en un túnel del Cercanías, un tramo donde sabía que no podría ser grabado. A pesar de las dificultades, los agentes lograron poner nombre y apellido al sospechoso siete días después del crimen y reconstruir una fuga en la que cruzó tres países en apenas 15 horas durante las que cambiaba de indumentaria y se afeitó para cambiar de look. De España pasó a Portugal y desde allí voló a Leeds (Reino Unido). Ya arropado por la logística de los Daniels, obtuvo refugio en tres viviendas diferentes. La colaboración con la policía británica permite situar el último domicilio en Liverpool, donde finalmente fue arrestado.